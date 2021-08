DIRECTEUR(TRICE) D’USINE

Bois CFM fabrique des composantes de palettes et est une usine à la fine pointe de la technologie ayant une ligne de sciage innovante et optimisée avec des innovations technologiques qui n’ont aucun comparable dans l’industrie. Avec son projet d’investissement majeur, Bois CFM a confirmé sa détermination à assurer des emplois durables et de qualité pour les années à venir.

Votre profil :

Vous avez étudié dans le domaine industriel, forestier ou mécanique ou avez toutes autres combinaisons de formations et expériences pertinentes;

Vous avez des connaissances de l’industrie du sciage et/ou manufacturière (atout);

Vous êtes à l’aise pour gérer dans un environnement hautement technologique;

Vous êtes un bon gestionnaire et un leader inspirant.

Votre défi :

Entouré(e) d’une équipe dynamique, vous piloterez l’ensemble des activités reliées à la gestion courante de l’usine et vous veillerez à assurer son bon fonctionnement et son développement tout en en s’assurant de l’amélioration des procédés et de l’optimisation des ressources, de la rentabilité des opérations et du respect de toutes les politiques et les normes de qualité et de sécurité en vigueur.

Pourquoi choisir Bois CFM !:

Profiter de la qualité de vie qu’offre le Bas-St-Laurent (plein air, chasse, pêche, etc.)

Bois CFM est une filiale de la Coop forestière de la Matapédia, donc détenue par une coopérative de travailleurs;

La diversité de nos activités et la force de notre équipe vous permettront de propulser vos idées, de développer votre expertise et sans aucun doute de vous dépasser;

Maintenir et créer des emplois durables et de qualité, stimuler l’implication de ses membres, adopter les meilleures pratiques de gestion et des technologies innovantes, voilà la vision de Bois CFM.

Salaire compétitif et conditions avantageuses.

Quart de jour en semaine uniquement.

Envoyez votre C.V. à l’attention de Marie-Christine Lévesque, directrice des ressources humaines

Courriel : mclevesque@coopfm.ca

Courrier : 810, route 132. Ste-Florence (Qc) G0J 2M0