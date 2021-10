DIRECTEUR(trice) des TRAVAUX PUBLICS

Avec plus de 3000 citoyens, la Municipalité de St-Anaclet possède une flotte d’équipements diversifiée, une expertise particulière en mécanique, un réseau d’aqueduc et d’égout de plus de 13 km et un réseau routier de près de 65 km. Tu te caractérises par ton sens de la planification, ta rigueur, ta capacité de communiquer et ton esprit d’équipe? Il ne manque que toi pour réaliser les nombreux projets de notre municipalité.

Voici les principales tâches et responsabilités:

Planifier les opérations et superviser l’équipe de voirie (5 à 10 employés);

Assurer la sécurité des routes tout au long de l’année;

Assurer le maintien en bon état des véhicules et des équipements;

Assurer le maintien en bon état des réseaux d’aqueduc et d’égout;

Voir au respect et au renouvellement des protocoles et politiques en vigueur;

Produire les rapports et demandes de permis exigés;

Gérer les appels d’offres et les contrats requis pour le département;

Effectuer la planification et les suivis budgétaires.

EXIGENCES

Détenir une technique en génie civil ou toutes combinaisons de formations et d’expériences équivalentes;

Détenir une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine municipal;

Sera considéré un atout toute formation universitaire en gestion;

Sera considéré un atout toute expérience en supervision de personnel.

CONDITIONS

Emploi temporaire d’un an avec possibilité de permanence.

Entre 66 220$ et 73 285$ par année avec plusieurs avantages sociaux.

Envoies ton CV au plus tard le jeudi 11 novembre 2021 à 12h à louiseannebelzile@stanaclet.qc.ca ou au 318, rue Principale Ouest, Saint-Anaclet, G0K 1H0