La Société d'exploitation des ressources de la Vallée (SERV), Coopérative de solidarité, veille à l'aménagement et à la conservation de la forêt matapédienne depuis plus de 45 ans. Par la qualité de ses services et l'intégration de ses filiales, le groupe soutient aujourd'hui plus de 200 emplois. La SERV constitue aujourd'hui une entreprise forte, bien enracinée et dynamique grâce à la participation active de son équipe et l'apport de ses membres.

La SERV est présentement à la recherche d’un(e) : DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)

Sous l’autorité du conseil d’administration, le/la directeur(trice) général planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités et des ressources de la coopérative en vue de réaliser les objectifs de croissance et de rentabilité tout en favorisant la mobilisation et d’engagement de son équipe de travail à ces objectifs. De plus, il assume les responsabilités relatives au développement de la coopérative et ses filiales selon les mandats du conseil d’administration. Il/elle doit également voir au développement de la vie coopérative ainsi que de favoriser la notoriété de l’organisation au niveau régional et également au sein du monde forestier au Québec.

Les défis

Soutenir la mission, les valeurs et les principes de la SERV ;

Être visionnaire, créatif et intuitif dans l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies de développement durable et socio-économique du territoire forestier de la région ;

Être proactif quant aux enjeux collectifs, environnementaux, sociaux et économiques liés à la gestion et la gouvernance.

Profil recherché

Formation en gestion, en administration des affaires, ou autre formation similaire combinée à une expérience significative d’au moins 10 ans dans un poste de gestion d’entreprise ;

Posséder d’excellentes qualités relationnelles, humaines et de communication ;

Faire preuve d’un sens développé des opportunités d’affaires et habileté à développer des partenariats ;

Assurer un leadership mobilisateur ;

Expérience de travail avec un conseil d’administration (un atout) ;

Un bagage de connaissance en foresterie sera considéré comme un atout.

Une version de la description de poste plus détaillée est disponible sur demande Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

Envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en toute confidentialité à :

Courriel : malenfant.diane@rcgt.com

Inscrire en objet : Poste de Direction – SERV

Pour information : 418 862-6396 poste 6738

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.