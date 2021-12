Directeur(trice) général(e)

Le Répit du Passant est un organisme sans but lucratif fondé en 1987 qui vient en aide aux personnes démunies, en difficulté et aux personnes ayant des démêlés avec la justice, et ce, tant provincial qu'au fédéral. Le but et la mission sont d'éliminer la pauvreté et la mendicité en offrant des services de repas, d'hébergement temporaire et en offrant support pour apprendre aux personnes dans le besoin à se valoriser et à s'autogérer.

Afin de remplacer notre directrice générale qui prend une retraite bien méritée, le Répit du Passant est à la recherche d'un(e)

professionnel(le) pour combler son départ.

Sommaire de la fonction

Sous l'autorité du conseil d'administration, la personne titulaire a la responsabilité de gérer l'ensemble des activités et opérations de l'organisme. Elle est responsable de la saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l'organisme. En consultation avec le CA et l'équipe, elle met en œuvre les meilleures stratégies afin d'assurer son bon fonctionnement et son développement afin de répondre aux besoins de la clientèle. La personne devra assurer un développement interne harmonieux, et ce, tant sur le plan structurel que sur le plan de l'offre de service.

Plus précisément, cette personne gère, encadre et mobilise une équipe d'intervenants et s'assure que les activités se déroulent de façon optimale dans un environnement propice à maintenir une bonne ambiance de travail. Planifie, organise et dirige les activités administratives. Gère les ressources humaines en ce qui a trait à l'embauche, l'intégration, la formation et à l'application des politiques internes. Assure la planification budgétaire, la gestion financière et la reddition de compte au CA ainsi qu'aux partenaires financiers tout en utilisànt ses compétences de gestion pour optimiser les différentes ressources mises à sa disposition. Assure la promotion et le rayonnement de la mission et des services de l'organisme en plus de développer et maintenir des partenariats stratégiques avec d'autres organismes du milieu ainsi que toute autre tâche connexe.

Exigences:

Posséder une formation technique ou universitaire en intervention sociale, en gestion ou toute autre formation jugée pertinente ou une expérience de travail équivalente;

Détenir 5 ans d'expérience minimum dans un poste de responsabilités similaires;

Faire preuve d'un excellent sens du service à la clientèle;

La connaissance du milieu communautaire est considérée comme un atout majeur;

Maîtrise des différents logiciels courants (suite office);

Posséder un leadership axé sur la mobilisation des ressources et développement des compétences;

Avoir de très bonnes compétences en planification, organisation et résolution de problèmes;

Faire preuve d'habiletés de gestion, capacité à créer des liens et entretenir des partenariats;

Avoir de fortes aptitudes en relations interpersonnelles et orienté vers l'humain;

Grande capacité de jugement, d'initiative d'intégrité et d'empathie;

Être reconnu comme étant un joueur d'équipe, à l'écoute des besoins et attentes des intervenants du milieu.



L'organisme offre une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels, ainsi qu'un environnement de travail où les défis sont nombreux et motivants.

Les personnes intéressées et répondant aux critères doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation avant le lundi 20 décembre 2021, à l'attention de :

Le Répit du Passant, 205 rue St-Cyprien Rimouski, Qc, GSL 3J4 Att: Mme Chantal Sirois

Ou par courriel : chantal.sirois.repit@outlook.com

Équité en emploi : Le Répit du Passant souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethnique et les personnes handicapées.