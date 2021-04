Le Centre périnatal Entre Deux Vagues est une entreprise d’économie sociale dont la mission est d'offrir des services en périnatalité répondant aux besoins des futurs et nouveaux parents, dans une approche novatrice et alternative.

Le Centre est actuellement à la recherche d’un.e gestionnaire dynamique à la direction générale.

SOMMAIRE DU POSTE

La direction générale a pour principale responsabilité la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et communicationnelles de l’organisme.

Elle contribue au développement des affaires du Centre et voit à l’optimisation et l’augmentation des services offerts aux usagers.

Elle assure également le lien entre le conseil d’administration, les employés et les différents partenaires tout en favorisant un climat de travail qui soit stimulant pour tous.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Voit au développement des affaires afin de faire augmenter les activités du Centre.

Élabore le plan d’action annuel, en assure la mise en oeuvre et le suivi.

Assure une saine gestion des ressources humaines ainsi que le maintien d’un bon climat de travail.

Effectue la tenue de livres mensuelles du Centre.

Développe et maintient des relations efficaces avec les comités, les associations et les organismes gouvernementaux et communautaires.

Est proactif dans la recherche de subventions et s’assure de la saine gestion financière de l’organisation.

QUALIFICATIONS REQUISES

Diplôme universitaire de premier cycle dans un programme approprié.

Minimum de cinq années d’expérience liée au secteur d’activité, incluant trois années en gestion.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Connaissance ou intérêt marqué pour le domaine de la périnatalité.

Compétences en gestion budgétaire.

Habiletés à développer et à entretenir des liens de confiance avec la communauté.

Habiletés relationnelles et de communication permettant d’influencer, de rassembler et de mobiliser.

CONDITIONS DE TRAVAIL OFFERTES

Poste cadre permanent à temps plein 35 heures/semaine.

Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur, 50 000 $ à 70 000 $ par année.

Programme d’assurances collectives et régime de retraite.

Faire parvenir votre candidature par courriel, et en toute confidentialité, d’ici le 7 mai 2021 à : stephane.roy@rgcformation.com