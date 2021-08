Nous fêtons notre 65e anniversaire et être dans le grande famille de Groupe Lebel, c’est gagnant.

Nous avons des postes d’électricien avec classe C disponible dès maintenant.

Salaire à partir de 25$ de l’heure et plus selon expérience.

REER, assurances collectives et congé mobiles.

Trouves ta place chez Groupe Lebel à nos usines de Squatec et de Price et tu pourrais avoir un bonus à l’embauche de 1 000$ et une prime de déménagement jusqu’à 2 500 $ en plus d’un environnement de travail stimulant. Applique chez Groupe Lebel à rh@groupelebel.com

Visite notre site web : https://groupelebel.com/emploi/