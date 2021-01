Électricien - Price

Sous la supervision du directeur d'usine et du contremaître, le candidat devra assurer la maintenance industrielle, effectuer le câblage, les raccordements et l'installation de systèmes de contrôle. Il doit aussi effectuer le démarrage et la mise à niveau des différents équipements de production, faire différents tests, localiser et réparer le matériel électrique, procéder à la calibration et viser l'optimisation des équipements.

Description des compétences : Connaissance de RSlogix 5000 et habileté à programmer des automates, polyvalence, autonomie, travail d'équipe, débrouillardise.

Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience

Nombre d’heures par semaine : 40 heures

Conditions diverses : Programme d’avantages sociaux concurrentiel (REER, congés mobiles, allocation d’assurance)

Emploi permanent, temps plein, en rotation jour/nuit

Entrée en fonction: Dès que possible

Communication:

Nom de la personne à contacter : Cynthia Parent, Directrice des ressources humaines

Télécopieur: 418 862-5054

Courriel: rh@groupelebel.com



Si vous êtes embauché, vous vous qualifiez automatiquement au bonus d’embauche de 1 000$ !