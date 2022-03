Estimateur et Dessinateur- programmeur de CNC - Ébénisterie St-Fabien

Excellente opportunité de vous joindre à l’équipe d’Ébénisterie St-Fabien Industriel en tant qu’Estimateur et Dessinateur- programmeur de CNC

Tu aimes travailler sur AUTOCAD, tu as de bonnes connaissances sur Excel, tu as de l’Intérêt à découvrir le monde du meuble, du design et de la production.

Tu aimes la précision et le dessin,

Nous t’offrons une formation sur le logiciel Microvellum - un logiciel de conception et de production adapté au défi du meuble d’aujourd’hui

Tu auras un poste polyvalent et créatif, tu auras à collaborer avec toute l’équipe

Salaire : 17,00$ à 21,00$ par heure selon expérience

Temps plein : 40 heures par semaine sur 4 jours ½ + avantages

Viens te joindre à l’équipe d’Ébénisterie St-Fabien

www.ebenisteriestfabien.com

418-869-2332