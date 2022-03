Tu as le goût de te joindre à une équipe créative en plein essor?

FlorDeco Rimouski a 2 postes à offrir!

Tu possèdes une bonne forme physique, tu aimes le contact direct avec les gens en plus d’être fiable et souriant ?

Notre poste de livreur est peut-être pour toi !

Tu es à l’affût des tendances et nouveautés en matière de Design et tu as un goût marqué pour le service client ?

Nous ajoutons un poste de designer à notre équipe dynamique !

Envoie ton CV à yves.turgeon@flordeco.ca ou passe nous voir en personne !

Romuald Turgeon et Fils,

280 St-Jean-Baptiste Ouest

Ton enseigne FlorDéco à Rimouski!