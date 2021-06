GARDIEN MÉNAGE

Bois CFM fabrique des composantes de palettes et est une usine à la fine pointe de la technologie ayant une ligne de sciage innovante et optimisée avec des innovations technologiques qui n’ont aucun comparable dans l’industrie. Avec son projet d’investissement majeur, Bois CFM a confirmé sa détermination à assurer des emplois durables et de qualité pour les années à venir.

Poste :

Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à occuper un poste de gardien de ménage consistant à effectuer principalement des travaux de nettoyage. Ce poste nécessite une excellente condition physique.

Conditions :

Avec les différentes primes et bonus, revient à un taux horaire de 21.90$.

Poste de 45 heures /semaine selon l’horaire suivant : Lundi au jeudi de 11h à 22h Vendredi de 11h à 16h



Pourquoi choisir Bois CFM !:

Bois CFM est une filiale de la Coop forestière de la Matapédia , donc détenue par une coopérative de travailleurs ;

est une , donc détenue par une ; Maintenir et créer des emplois durables et de qualité, stimuler l’implication de ses membres, adopter les meilleures pratiques de gestion et des technologies innovantes, voilà la vision de Bois CFM.

Envoyez votre C.V. à l’attention de Marie-Christine Lévesque, directrice des ressources humaines

Courriel : mclevesque@coopfm.ca

Courrier : 810, route 132. Ste-Florence (Qc) G0J 2M0