Gérant de service chez André Hallé et Fils

Principales fonctions et responsabilités

- Accueillir les clients chaleureusement dès leur arrivée et obtenir de l’information au sujet de leur véhicule

- Expliquer aux clients la nature des travaux exécutés et tous les coûts afférents

- Maintenir des normes élevées de sati-sfaction de la clientèle

- Fixer les rendez-vous pour les services d’entretien

- Obtenir des renseignements au sujet des clients et de leur véhicule avant leur arrivée à la concession

- Inscrire avec exactitude les problèmes relatifs au véhicule du client sur le bon de réparation

- Faire la répartition des tâches au technicien

- Préparer un devis détaillé et exact du coût de la main-d’œuvre et des pièces

- Fixer le délai d’exécution

- Obtenir la signature du client sur le bon de réparation et lui remettre un exemplaire

- Vérifier l’étendue de la couverture de la garantie sur le véhicule à réparer avant d’entreprendre les travaux

- Examiner les bons de réparation en vue de s’assurer que le travail est terminé et que les réparations additionnelles et l’autorisation sont inscrits

- Fermer le bon de réparation selon les normes et faire les réclamations

- Être actif dans le cadre du processus de contrôle de la qualité en vue d’éviter les retours à l’atelier

Opportunité de

- Profiter de rabais exclusifs sur toutes nos marques

- Joindre une équipe dynamique et passionnée de sports et de plein air

- Bénéficier d’une gamme d’avantage sociaux compétitifs, dont un REER et des assurances collectives

- Contribuer au succès d’une entreprise locale

Profil

- Un bon sens de l’organisation et de planification

- Aptitude à effectuer plusieurs tâches à la fois de façon indépendante ou sous la supervision de la direction

- Capacité à traiter l’information rapidement dans des délais serrés

- Ce poste requiert une personne méthodique, très allumée et organisée

Niveau d’études Secondaire terminé, DEP Années d’expériences reliées à l’emploi 1 à 2 ans d’expérience et plus Langues parlées et écrites Français et anglais Salaire offert À discuter Nombre d’heures par semaine 40 hres Statut de l’emploi Temps plein, permanent, de jours – lundi au vendredi

Date prévue d’entrée en fonction : dès maintenant

Personne à contacter

Philippe Hallé, Directeur et copropriétaire

Téléphone : 418-629-4111 poste 102

En personne (appeler avant pour savoir s'il est à Amqui, Rimouski ou Matane) ou par courriel : philippehalle@andrehalle.com ou en postulant au www.andrehalle.com/careers/