Infirmier auxiliaire

Tu as envie d’entretenir des liens étroits avec tes résidents?

Être avec la clientèle aînée, riche en histoires et expérience, avoir du temps pour partager leur quotidien, des sourires et des fous rires. C’est ce que nous t’offrons dans l’un de nos complexes chez Groupe Sélection, une fière entreprise québécoise.

Viens te joindre à une équipe humaine où le résident est au cœur de notre quotidien et où la sécurité

est une priorité pour nos résidents et nos collègues de travail.

Chez nous, tu pourras tisser des liens, qui vont bien au-delà de ton quart de travail. Ici, on crée une atmosphère de famille !

Ton quotidien chez nous, c’est :

• Assurer la satisfaction de nos résidents, voir à leur confort et à leur bien-être, tu sais, comme si c’était un de tes proches;

• Assurer le suivi et la mise à jour du dossier médical;

• Collaborer avec des professionnels multidisciplinaires afin de veiller à la santé de nos résidents;

• Veiller à leur sécurité tout en respectant les normes de l’établissement;

• Soutenir, à l’occasion, tes collègues de l’équipe des soins, car comme dans toute bonne famille, nous sommes tissés serrés!

Une journée type en soins chez Groupe Sélection, c’est différent. Tu :

• Auras le temps d’ÊTRE avec nos aînés;

• Auras l’opportunité de tisser des liens avec les proches de nos résidents;

• Contribueras à la qualité de vie de nos résidents en offrant des soins personnalisés, et ce, en toute sécurité;

• Pourrais bénéficier, selon ton statut d’emploi, d’une assurance médicaments de base payée à 100% par Groupe Sélection;

• Pourras déguster des plats cuisinés avec amour par notre équipe pour des « pinottes » (peu de sous) ;

• Auras l’opportunité d’enrichir tes multiples talents en suivant des formations en lien avec ton emploi.

Ce n’est pas pour nous vanter mais chez nous, c’est beau et prestigieux. C’est sécurisant de travailler dans un environnement où l’on fournit de l’équipement de protection individuel.

Ça y est? Tu veux travailler chez nous?

Tu carbures à prendre soins des autres?

Partout où tu passes, tu dégages une énergie positive et tu décroches un sourire à chaque personne que tu croises :

Tu as de multiples talents autant pour donner des soins que de remplir des dossiers médicaux, en bonus, si tu connais le logiciel Gustav on va profiter de tes connaissances;

Tu te démarques par ta proactivité et ta capacité à prendre en charge les défis quotidiens de façon positive;

Tu détiens une formation en santé, assistance et soins infirmiers;

Tu es membre en règle de OIIAQ, et on paie ta cotisation annuelle;

Tu as ton RCR à jour? ce serait un atout pour nous mais sinon nous t’accompagnerons dans ta mise à jour.

Parce que chez nous, c’est chez vous! N’attends plus, on a une place pour toi!

Envoie-nous ta candidature à emarier@groupeselection.com