La MRC de La Mitis cherche un ou une ingénieur de projets en génie civil pour voir à la réalisation de travaux de différentes envergures.

Tu aimerais gérer les projets de construction de La MRC? Ce poste est pour toi. La personne choisie pourra compter sur d’intéressants avantages sociaux et sur un salaire annuel entre 80 et 100 000 $. Joins-toi à notre équipe du Service de génie municipal : des collègues dynamiques et des projets stimulants t’attendent !

