INSTALLATEUR / MANOEUVRE

Prop Clôtures Ltée est une entreprise oeuvrant dans la vente et l’installation de clôtures et de produits connexes dans les domaines résidentiels, commerciales et industriels depuis près de 40 ans. Nous sommes une entreprise familiale, rassemblant une petite équipe d’une quinzaine de personnes qui desservent les territoires du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie. Nos bureaux sont situés dans le parc industriel de Rimouski.

Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler des postes d’installateurs et ainsi compléter nos équipes pour un important contrat de 2 ans avec possibilité les années suivantes. La personne que nous cherchons est travailleur manuel, autonome, débrouillard et ponctuel.

Poste : Installateur

Tu aimes le travail à l’extérieur ?

Tu aimes travailler en équipe et faire partie d’une entreprise avec une vision dynamique et ouverte ?

Mets à profit tes forces et compétences à la réalisation de nos différents projets stimulants et variés où chaque journée offre un nouveau chantier et de nouveaux défis! Sous les indications du chef d’équipe, les principales tâches sont de creuser des trous manuellement ainsi qu’à l’aide d’une mini-excavatrice, transporter les matériaux et faire le montage des clôtures, le tout dans une ambiance agréable où l’esprit d’équipe est au coeur du quotidien.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

Assurer l’installation de clôtures sur les chantiers sur lesquels son équipe est attitrée

Procéder à des travaux de réparation

Participer à diverses tâches et travaux manuels

Conduire le véhicule en s’assurant de respecter le Code de la sécurité routière

Assurer l’entretien et la maintenance de l’équipement et des outils

Respecter les règles de santé et de sécurité au quotidien

Toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES

Connaissance et expérience dans un domaine connexe seraient un atout.

Carte CCQ serait un atout CRITÈRE SPÉCIFIQUE ET EXIGENCES RELIÉES AU POSTE

Permis classe 5 valide

Carte ASP Construction obligatoire NOUS VOUS OFFRONS

Environnement de travail à l’extérieur

Emploi saisonnier permanent 40 heures par semaine (mai à décembre)

Emploi de jour en semaine

Salaire à discuter selon les compétences et les années d’expériences

Faire parvenir votre cv à kevinbergeron@propclotures.com