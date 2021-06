intervenants / intervenantes aux services 24/7

DESCRIPTION DU POSTE

Assurer les services de la ligne téléphonique 1-866 et d’hébergement en cohérence avec les orientations de l’organisation et les décisions de la direction.

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES

Capacité d’adaptation

Gestion du stress

Aptitudes marquées pour le travail d’équipe

Être en mesure d’entrer en relation facilement avec la clientèle

L’expérience en intervention, santé mentale ou en milieu communautaire est un atout

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Niveau d'études : Il faut détenir un DEC ou un BAC en lien avec l’intervention.

Horaire : Temps partiel, jour, soir, nuit, fin de semaine, sur appel.

Conditions diverses : Salaire selon la politique salariale de l’organisme; possibilité de remplacement poste temps partiel nuit et vacances d’été.

AVANTAGES

Travailler au CPSICBSL te permettra de côtoyer une équipe de travail dynamique, de recevoir différentes formations spécifiques en lien avec l’intervention de crise et de prévention du suicide et de te développer professionnellement. Nous avons différentes possibilités d’avancement et nous offrons d’excellents avantages sociaux (fonds d’action, assurances collectives, etc.)

PRÉCISIONS ADDITIONNELLES

Les personnes intéressées doivent FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE D'INTENTION, à l’attention de la direction générale.

télécopie : 418-724-2603

courriel : secretariat@centredecrisebsl.qc.ca

téléphone : 418-724-4337 poste 110

Nous remercions toutes les personnes ayant démontré leur intérêt, cependant seules les personnes sélectionnées seront contactées.