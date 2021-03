Le parc national Forillon et les lieux historiques nationaux de la Bataille-de-la-Ristigouche et du Phare-de-Pointe-au-Père souhaitent embaucher une quarantaine de jeunes de 30 ans et moins.

Que vous soyez étudiants ou non, soumettez votre candidature pour passer les prochains mois dans un terrain de jeux incomparable!

Consultez parcscanada.ca pour la liste des postes offerts.