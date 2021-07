NOUS SOMMES À LA RECHERCHE d'employé(e)s pour le poste de JOURNALIER.

Votre DÉFI : Se faire du « fun » en travaillant avec une équipe passionnée durant l’été !

Vos TÂCHES : Réaliser l’entretien paysager chez nos clients, Préparer les terrains, Dérouler le gazon, Planter les végétaux et toutes autres tâches connexes à l’entretien paysager.

Les COMPÉTENCES requises : Ponctualité, débrouillardise, capacité de travail en équipe, capacité de fournier un effort physique et automne.

DÉBUT : Dès MAINTENANT !

Appelez-nous ou passez-nous voir directement au centre jardin 175 boul. st-benoit est, Amqui, G5J 2C2, Camille Bélanger 418-631-5583, Serge Bélanger 418-629-7345 ou rendez-vous sur notre site web : http://belangerpaysagiste.com/nous-joindre/

Vous voulez travailler dans une ambiance chaleureuse, familiale, humaine et passionnante? Ne cherchez plus et postulez dès maintenant !