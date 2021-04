Bradken, une fonderie comptant près de 300 employés et établie à Mont-Joli depuis plus de 100 ans, est présentement à la recherche de personnes dynamiques afin de combler des postes de journaliers.

Vous devrez avoir une bonne capacité et une bonne endurance physique, travailler de façon sécuritaire ainsi qu’avoir un bon esprit d’équipe.

Horaires de 8 ou de 12 heures sur rotation, de jour, de nuit et de fin de semaine

Salaire de départ de 20.00$ pouvant augmenter rapidement lorsqu’affecté à d’autres postes à des taux horaires plus élevés

Taux horaire moyen en usine supérieur à 27.00$.

Régime complet d’assurance collective. Régime d’épargne retraite.

Pour info : rh@bradken.com ou visitez notre site web https://bradken.com/