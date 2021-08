JOURNALIERS (2)

Bois CFM fabrique des composantes de palettes et est une usine à la fine pointe de la technologie ayant une ligne de sciage innovante et optimisée avec des innovations technologiques qui n’ont aucun comparable dans l’industrie. Avec son projet d’investissement majeur, Bois CFM a confirmé sa détermination à assurer des emplois durables et de qualité pour les années à venir.

Poste

Nous sommes à la recherche de deux (2) personnes pour occuper des postes de journaliers dans le but d’assurer de la relève pour les départs à la retraite à venir.

Diverses fonctions s’offrent à vous!

Vous pourrez être assignés à l’éboutage, à l’empilement, à la préparation des paquets, à opérer différentes machines sur la production ainsi qu’à effectuer diverses tâches manuelles.

Nous recherchons des personnes en bonne forme physique, polyvalentes, sécuritaires et assidues.

Conditions

Quart de jour en semaine (fds en congé!)

Poste de 45 heures /semaine selon l’horaire suivant : Lundi au jeudi de 6h-12h et 13h-17h Vendredi de 6h à 11h

Salaire de base de journalier de 19$/h.

Bonus

Le salaire peut augmenter selon les postes occupés.

Pourquoi choisir Bois CFM

Bois CFM est une filiale de la Coop forestière de la Matapédia, donc détenue par une coopérative de travailleurs;

Maintenir et créer des emplois durables et de qualité, stimuler l’implication de ses membres, adopter les meilleures pratiques de gestion et des technologies innovantes, voilà la vision de Bois CFM.

Envoyez votre C.V. à l’attention de Marie-Christine Lévesque, directrice des ressources humaines

Courriel : mclevesque@coopfm.ca

Courrier : 810, route 132. Ste-Florence (Qc) G0J 2M0