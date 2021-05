JOURNALIERS D'ENTREPÔT ET JOURNALIERS CHAUFFEURS

Métaux Russel Inc. est une des plus grandes entreprises de distribution d’acier au Québec.

Nous exerçons nos activités sous différents noms dans 10 usines incluant: Acier Leroux, Métaux Russel et Mégantic Métal.

Nous offrons des services de livraison, d’oxycoupage, de coupe en longueur et d’emballage.

Nous sommes actuellement à la recherche pour notre division de Rimouski de : JOURNALIERS D'ENTREPÔT ET DE JOURNALIERS CHAUFFEURS

NOUS OFFRONS :

Poste à temps complet 40 h par semaine

Salaire journalier 22,47 $ et pour chauffeur 23,47 $ (+ 1$ après 6 mois)

Avantages sociaux (médical, dentaire, paramédical, vue, assurances vie et invalidité)

LE DÉFI À RELEVER!

Vérification de la réception et de l’expédition des marchandises;

Préparer les commandes à l’aide d’un pont-roulant ou d’un chariot élévateur

Effectuer le chargement, déchargement et l’entreposage des camions

Effectuer les livraisons de nos produits chez nos clients

EXIGENCES :

Disponible à travailler de jour et de soir

Expérience avec les chariots élévateurs et les ponts roulants (un atout)

Connaissance du domaine de l’acier (un atout)

Permis classe 1 valide (selon le poste visé)

Ça vous interpelle? Alors, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au : rh@acier-leroux.com.

Seules les candidatures retenues seront contactées.