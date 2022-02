La Coop Purdel a actuellement deux postes à combler pour sa division agricole située à Bic.

L'employeur, la Société canadienne de sclérose en plaques (SCSP) - Section Bas-Saint-Laurent, est un organisme de référence et de support aux personnes atteintes de sclérose en plaques (SP) et à leurs proches. Elle vise l'amélioration de leur qualité de vie de diverses façons. Elle est également active dans la tenue d'événements de collecte de fonds destinés aux services et à la recherche.