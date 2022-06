La Corporation de gestion du Parc régional de Val-d’Irène recherche un directeur général !

Situé avantageusement aux limites du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dans la Vallée de La Matapédia, le Parc régional de Val-d’Irène se distingue des autres centres de ski avec sa neige 100 % naturelle, ses deux versants et ses vingt-neuf pistes sécuritaires et diversifiées. Avec une multitude de services offerts, le Parc régional de Val-d’Irène se caractérise comme étant une station récréotouristique d’envergure qui accueille les adeptes de plein air de tous niveaux.

La Corporation de gestion du Parc régional de Val-d’Irène est actuellement à la recherche d’une personne pour combler le poste à la direction générale. Sous l’autorité du conseil d’administration de la corporation, le titulaire du poste remplit les fonctions suivantes :

Gestion financière et administrative

Élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi de la planification stratégique de la corporation ;

Assurer la planification et la coordination de toutes les activités de la corporation et en superviser le bon déroulement ;

S’assurer de l’application et du respect des politiques, normes et procédures en vigueur concernant le fonctionnement et les opérations de la station ;

S’assurer de l’utilisation optimale de toutes les installations actuelles et de leur développement ;

Assurer la rentabilité des opérations et assurer la gestion des ressources financières et des activités administratives connexes telles les réunions du conseil d’administration et du comité exécutif, la préparation des budgets, le contrôle des coûts de fonctionnement, les états financiers, la rémunération du personnel sous sa responsabilité, les comptes payables et recevables, etc.

Gestion des ressources humaines

Planifier l’embauche, la formation, l’évaluation du rendement du personnel et anticiper la planification de la main-d’œuvre nécessaire au fonctionnement de la station ;

Coordonner et assurer une gestion optimale des ressources humaines en ayant une excellente communication avec le personnel ;

Répartir le travail, élaborer les horaires et gérer les conflits.

Promotion et marketing

Élaborer les stratégies de promotion et de positionnement des produits et des services offerts par la station ;

Évaluer de façon continue le positionnement sur le marché et accroître la visibilité (résultats, concurrence, mise en marché, tendances de l’industrie, produits et services offerts et produits et services potentiels);

Représenter l’organisation auprès des associations sectorielles et réaliser des activités promotionnelles (publicité, production et distribution de matériel promotionnel), et ce, conformément au plan d’action et aux stratégies élaborées;

Accroître le partenariat avec les intervenants touristiques locaux et régionaux.

Service à la clientèle

S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après sa consommation du produit ou service ;

Assurer la gestion des plaintes.

Exigences du poste

Formation en administration, marketing, loisirs ou tourisme ;

Expérience minimale de cinq années dans une fonction similaire, incluant une expérience significative en gestion ;

Capacité à communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit ;

Connaissance des logiciels de la suite Office et des nouvelles technologies de l’information.

Principales compétences et qualifications exigées

Leadership et esprit d’équipe ;

Capacité de gestion du stress ;

Capacité d’adaptation et flexibilité ;

Rigueur et sens de l’organisation ;

Souci de la satisfaction de la clientèle ;

Habileté à communiquer oralement et par écrit.

Rémunération et conditions de travail

Poste cadre permanent à horaire variable (jour, soir, fin de semaine) pouvant impliquer des heures additionnelles de travail en haute saison ;

Horaire allégé en basse saison ;

Salaire minimal de 50 000$, à discuter selon les qualifications et l’expérience.

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 22 juin 2022 à 16h, aux coordonnées suivantes :

Concours « Direction générale – Val-d’Irène »

M. Manuel Cantin, président

Parc régional de Val-d’Irène

manuel_cantin1@hotmail.com