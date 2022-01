La MRC de La Matapédia embauche !

La MRC de La Matapédia offre actuellement un poste de conseiller en gestion des ressources humaines et deux postes de soutien technique en évaluation foncière. Vous avez les compétences requises pour occuper l'un de ces postes ? Ces offres d'emploi sont pour vous! Pour plus d'information, consulter le site Internet de la MRC au www.mrcmatapédia.qc.ca.

OFFRES D’EMPLOI

CONSEILLER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Sommaire

Sous l’autorité du directeur général et greffier-trésorier, le titulaire du poste est responsable des activités relatives à la gestion des ressources humaines de la MRC et des communications internes. Il exerce un leadership dans la mise en place de pratiques novatrices et actuelles en matière de gestion des ressources humaines et ainsi qu’un support-conseil auprès de l’équipe de gestion.

Principales responsabilités

Élabore, prépare et administre les politiques de gestion des ressources humaines

Agit comme personne-ressource auprès de la direction, des directeurs de service et du personnel en effectuant des recherches et en proposant des solutions aux problèmes soulevés

Collabore à la mise sur pied de programmes destinés à l’ensemble du personnel

S’assure du respect des lois relevant du champ d’application des ressources humaines ainsi que de l’interprétation et l’application exactes des politiques et conventions internes

S’assure du respect du budget alloué aux activités de gestion des ressources humaines

Voit à l’application de la Loi sur le développement de la main d’œuvre

Coordonne et anime le comité de santé et sécurité au travail

Collabore avec le directeur général et greffier-trésorier et le greffier-adjoint à l’élaboration de la politique de communication interne de la MRC et voit à sa mise en œuvre

Assure le recrutement, la sélection, l’accueil et l’intégration du personnel

Favorise un environnement de travail sain et harmonieux

Gère les dossiers d’accidents de travail et d’invalidité et les dossiers d’absentéismes

Collabore avec la trésorière adjointe à l’administration des différents régimes de retraite et d’assurance

Supporte les directeurs de service dans l’application des programmes de gestion des ressources humaines

Supporte le directeur général et greffier-trésorier aux activités de relations de travail

Exerce une veille continue sur les bonnes pratiques RH et maintien ses connaissances et compétences à jour

Effectue toute autre tâche connexe

Formation et expérience préalable

Détenir une formation universitaire en gestion des ressources humaines

Cumuler quatre années d’expérience pertinente

Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines considéré comme un atout important

Conditions de travail particulières

Poste permanent à temps plein à raison de 35 heures par semaine

Supervision fonctionnelle du personnel affecté à la gestion administrative des avantages sociaux

Rémunération en fonction de la politique salariale en vigueur à la MRC de La Matapédia

Dépôt des candidatures

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent déposer leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 21 janvier 2022 à 16h au secrétariat de la MRC de La Matapédia aux coordonnées suivantes :

MRC de La Matapédia

Concours « Conseiller en gestion des ressources humaines »

420, route 132 Ouest

Amqui (Québec) G5J 2G6

administration@mrcmatapedia.quebec

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

SOUTIEN TECHNIQUE EN ÉVALUATION FONCIÈRE (2 POSTES)

La MRC de La Matapédia est présentement à la recherche de candidats pour combler deux postes de soutien technique dans son service d’évaluation foncière.

Sommaire de la fonction

Sous l’autorité de la coordonnatrice du service d’évaluation foncière, les titulaires du poste procèdent à la collecte, au classement et à la compilation des données relatives à l’évaluation foncière propres aux terrains, aux aménagements ou aux bâtiments.

Principales responsabilités

Effectuer, dans le cadre du processus d'établissement des valeurs foncières, le relevé technique détaillé des propriétés résidentielles, agricoles

Par le biais d’inspections et de visites, identifier les améliorations aux bâtiments, aux terrains à la suite des demandes de permis de construction/rénovation, inventaire du milieu ou à une vente

Assister l’évaluateur et les techniciens en évaluation dans diverses tâches relatives à l’évaluation foncière

Assister les techniciens en évaluation dans diverses tâches relatives à l’inventaire du milieu

Valider, saisir et transmettre les données relatives aux mises à jour permettant la compilation de l’information au sein de diverses bases de données

Effectuer toute autre tâche connexe

Formation, expérience et exigences préalables

Détenir un diplôme d’études secondaires terminé

Posséder un véhicule et un permis de conduire valide

Être disposé à effectuer des déplacements fréquents sur le territoire de la MRC

Toute combinaison de formation et d’expérience pertinentes sera considérée

Conditions

Poste régulier temps plein (35 heures/semaine)

Conditions de travail et rémunération établies selon la politique en vigueur à la MRC de La Matapédia

Dépôt des candidatures

Les personnes intéressées à postuler sur ces postes peuvent soumettre leur candidature en déposant leur curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 21 janvier 2022 à 16h à administration@mrcmatapedia.quebec.

Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. Le masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.