La municipalité de Lac-au-Saumon cherche un Directeur général / Greffier-trésorier

La municipalité de Lac-au-Saumon, ayant une population de 1438 habitants, sollicite des candidatures pour combler le poste de :

Directeur général / Greffier-trésorier

Sous l'autorité du conseil municipal et en accord avec les orientations de la municipalité, le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l'administration, de la gestion et du bon fonctionnement de la municipalité. Il assure la gestion optimale des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières. Il conseille les autorités municipales quant aux orientations et objectifs et présente ses recommandations. Il déploie ses activités en conformité avec le Code municipal du Québec, et à toutes les lois et règlements applicables en matière de gestion municipale ainsi qu’à toute résolution, règlement ou politique adopté par le conseil municipal.

Compétences recherchées :

BAC en administration des affaires ou DEC en administration avec expérience pertinente ;

Cinq (5) années d’expérience pertinente comme gestionnaire dont deux (2) dans le domaine municipal ;

Capacités démontrées en gestion des ressources financières et en gestion de projets ;

Être en mesure de travailler sous pression et avoir une bonne capacité d’adaptation

Démontrer des habiletés de leader, être bon communicateur et habile en gestion du changement ;

Habiletés professionnelles :

Capacité à gérer et à mobiliser des ressources humaines ;

Habileté à passer à l’action ;

Habileté à communiquer (oral, écrit) ;

Souci de la satisfaction à la clientèle ;

Capacité d’adaptation, flexibilité ;

Vision stratégique et innovation ;

Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles ;

Disponibilité et crédibilité.

Conditions de travail :

Poste permanent temps plein de 35 heures/semaine

Réunion de soir de 2 à 4 par mois ;

Conditions salariales et avantages sociaux compétitifs

Entrée en fonction vers le 25 avril 2022

Une description détaillée des tâches et responsabilités est disponible sur demande. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que les documents pertinents en mentionnant le Poste de DG/GT, et ce, avant 16h00 le vendredi 1er avril 2022 à :



Mme Karine Dostie, Directrice générale / greffière-trésorière

Municipalité de Lac-au-Saumon

36, rue Bouillon, C.P. 98

Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0

Téléphone : 418 778-3378

Télécopieur : 418 778-3706

Courriel : k.dostie@mrcmatapedia.qc.ca



Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d'alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes sélectionnées seront contactées.