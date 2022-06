Le Centre du Camion J.L. d’Amqui est à la recherche de deux mécaniciens

Situé avantageusement aux limites du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dans la Vallée de La Matapédia, le Parc régional de Val-d’Irène se distingue des autres centres de ski avec sa neige 100 % naturelle, ses deux versants et ses vingt-neuf pistes sécuritaires et diversifiées. Avec une multitude de services offerts, le Parc régional de Val-d’Irène se caractérise comme étant une station récréotouristique d’envergure qui accueille les adeptes de plein air de tous niveaux.