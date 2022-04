Le CPE La Trâlée est à la recherche d'éducatrice à temps partiel 30 heures (éducatrice spécialisée et/ou à la petite enfance)

Sommaire des fonctions :

Sous l'autorité de la directrice générale et la directrice adjointe, l'éducatrice est responsable auprès des enfants des divers aspects reliés à l'éducation, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité. De plus, elle est chargée de la mise en place du programme d'activités auprès de ces derniers.

Éducatrice à la petite enfance avec possibilité de Soutien pédagogique (éducatrice spécialisée)

30 heures/ semaine et plus selon les besoins



SALAIRE :

Selon l'échelle du ministère

L'expérience sera considérée si pertinente

NOMBRE D'HEURES

35 heures / semaine en éducation spécialisée jusqu'en août 2022.

Par la suite, de 20 à 25 heures/ semaine et plus jusqu'à l'été 2023 en éducation spécialisée et les heures seront compléter par des heures d'éducatrice à l'enfance.

L'éducatrice spécialisée sera appelée par la suite à combler des remplacements selon les besoins (pour un m1mmum de 30 heures/ semaine) comme éducatrice à l'enfance.

EXIGENCES DU POSTE :

Formation académique : Diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation à l'enfance (3 ans) ou toutes autres formations reconnus

Expérience pertinente : une année d'expérience serait souhaitable



PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE

Faire parvenir votre curriculum vitae à gst-laurent@latralee.ca

Le CPE La Trâlée est à la recherche d'éducatrice à l'enfance à temps partiel pour un poste de 30 heures semaine

Remplacement des éducatrices qui travaillent 4 jours/semaine à La Trâlée des Prés et à La Trâlée du Parc sur un horaire en rotation.



SALAIRE :

Selon l'échelle du ministère

L'expérience sera considérée si pertinente

NOMBRE D'HEURES

30 heures (minimum) à 40 heures / semaine

EXIGENCES DU POSTE :

Formation académique : Diplôme d'études collégiales en techniques d'éducation à l'enfance (3 ans) ou toutes autres formations reconnus

Expérience pertinente : une année d'expérience serait souhaitable



PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE

Faire parvenir votre curriculum vitae à gst-laurent@latralee.ca