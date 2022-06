Le Relais Nordik embauche !

Relais Nordik assure la desserte maritime pour les passagers (résidents et touristes) ainsi que les marchandises voyageant sur la Moyenne et Basse-Côte-Nord du Québec, ainsi qu’à l’île d’Anticosti. Relais Nordik opère le navire mixte (passagers et marchandises) Bella Desgagnés qui offre à ses clientèles un séjour de croisière, une expérience unique de découvertes et d’aventures, le tout dans un contexte authentique et inhabituel où se mélange les touristes et les opérations maritimes courantes.

DESCRIPTION DU POSTE

Le Camionneur – Commis à la réception relève du responsable de l’entrepôt. Il occupe un poste permanent, au sein de l’unité d’affaires Relais Nordik inc., au terminal de Rimouski.

Principales responsabilités

Effectuer la réception de la marchandise et élaborer un « bon de réception » selon les exigences de la compagnie;

Empaqueter et conteneuriser la marchandise selon les particularités et exigences de la compagnie;

Transporter les conteneurs entre l’entrepôt et le quai avant et après le chargement/déchargement des navires;

Aider au chargement des navires s’il y a lieu ou participer au bon déroulement de celui-ci;

Faire tout autre transport de conteneur nécessaire aux opérations de la compagnie;

Veiller à la bonne marche et à l’entretien du camion de type roll off;

Voir à l’entretien et à la bonne marche des équipements de la compagnie supervisés par le contremaître;

Effectuer la remise de marchandise reçue du navire selon les exigences de la compagnie;

Voir au nettoyage des aires de réception de marchandises intérieures et extérieures;

Effectuer tout autre ouvrage connexe à l’opération de la compagnie à la demande de son superviseur ou du directeur.

COMPÉTENCES REQUISES

Détenir un diplôme d’étude collégial (DEC) ou secondaire (général) (DES)

Un minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire

Permis de conduire classe 3

Certificat de transport de marchandises dangereuses

Permis de cariste et expérience en conduite de chariot élévateur

Expérience sur camion « roll off », un atout

Capacité à travailler en équipe, entregent, rigueur et bonne forme physique

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Tous les genres sont invités à postuler. Veuillez toutefois noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.