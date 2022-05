Les Toiles BSL et Sébast Décor sont à la recherche de couturières industriels

Métaux Russel Inc. est une des plus grandes entreprises de distribution d’acier au Québec. Que ce soit dans l’une de nos 10 usines à travers le Québec sous le nom Acier Leroux, Métaux Russel ou de Mégantic Métal, nous offrons le service de coupe, d’emballage et de livraison de métal, d’acier et de produits non ferreux.