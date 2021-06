Magasinier/Magasinière – Usine Causapscal

BOIS D'OEUVRE CEDRICO INC., située dans le Bas Saint-Laurent, est une entreprise moderne et compétitive. Elle exploite une usine de 2e transformation, une usine de rabotage et séchage à Price; une usine de sciage, de rabotage et de séchage à Causapscal, en plus de posséder sa propre compagnie de transport. À plein régime, elle transforme près de 200 millions de pieds mesure de planche (pmp) annuellement, génère plus de 550 emplois directs et indirects et procure au milieu des retombées économiques importantes.

NOTRE MISSION : Développer et fabriquer efficacement des produits de qualité dérivés de l’arbre, en collaboration avec le milieu.

NOS VALEURS : Ne jamais oublier les racines de l’entreprise. Garder un contrôle complet sur les coûts pour demeurer compétitif. Réinvestir pour l’amélioration des équipements et la croissance de l’entreprise. Adopter la technologie d’aujourd’hui pour être en affaires demain. Compter sur une équipe de direction qualifiée pouvant gérer les fonctions majeures de l’entreprise. Communiquer avec transparence et réalisme.

RÉGION : Située au carrefour du bas St-Laurent et de la Gaspésie, La Matapédia est l’endroit idéal pour les amoureux du plein air, de la chasse et de la pêche, avec également ses nombreux attraits et activités familiales et sociales.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité de l’acheteur et en collaboration avec la magasinière sur place, vous aurez à contrôler et exécuter les opérations reliées à l'approvisionnement, la réception, la vérification, la classification, l'entreposage, la manutention, la distribution et l'expédition ou le retour des marchandises pour l'ensemble de l'usine. Plus précisément, vous aurez également à contrôler et entretenir un système informatisé d’inventaire des biens. Vous aurez à analyser les courriels des demandes d’achats provenant des requérants et évaluerez la priorité. Vous devrez assurer en tout temps le niveau d’inventaire afin de répondre aux besoins des opérations, tout en gérant les minimums et les maximums et en assurer un rangement efficace et approprié. Vous serez la personne qui répondra et servira la clientèle interne sur leurs besoins en pièces et vous aurez à planifier et exécuter la vérification d'inventaire de façon périodique.

EXIGENCES :

Détenir un diplôme d'études professionnel en commis aux pièces ou en mécanique industriel ou une attestation d'études collégiales avec 1 an d'expérience. En l'absence de diplôme, un minimum de 3 ans d'expérience pertinente dans le domaine sera exigé:

Posséder des connaissances sur différents logiciels de comptabilité dont le logiciel d'inventaire et d'achats;

Avoir un sens de l'organisation, la gestion des priorités et la facilité avec la langue seconde serait un atout.

La rémunération, à laquelle s'ajoutent des avantages sociaux intéressants, sera établie en fonction de vos compétences et de votre expérience.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ d’ici le 9 juillet 2021 à l'adresse suivante:

Bois d’oeuvre Cedrico inc. / Service des ressources humaines

Télécopieur (418) 775-7678

C.-Élec. : nancy.berube@cedrico.com

Pour plus d'information sur l'entreprise ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site Internet au www.cedrico.com

Bois d’oeuvre Cedrico inc. adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et invite les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Seuls les candidats et candidates retenus seront avisés.