Manoeuvre d’atelier de tôlerie

Aimeriez-vous travailler au chaud tout l’hiver dans un atelier de fabrication de conduits de ventilation? Êtes-vous de type manuel? Êtes- vous vaillant(e)? CAMEC (Mécanique en bâtiment) Inc. est l’endroit rêvé pour vous!

Nous sommes un entrepreneur en mécanique du bâtiment (ventilation, climatisation, chauffage) cumulant plus de 30 ans d’expérience. CAMEC est une entreprise dynamique et innovante dans les domaines industriel, commercial, institutionnel et résidentiel. En plus d’être entrepreneur, CAMEC possède un atelier de fabrication à la fine pointe de la technologie avec découpeuse au plasma. Nous sommes à la recherche de la personne idéale pour combler le poste de manœuvre d’atelier au sein de notre entreprise. Vous en voulez en savoir plus? Consultez notre site Web au www.camec.ca

Vous aurez le privilège de travailler avec la relève de CAMEC, une équipe passionnée et qui voit grand, où chaque personne contribue au succès de l’entreprise. Sous la responsabilité du contremaitre d’atelier, vous aurez fabriquer selon les spécifications diverses pièces requises pour les projets de construction.

Vous êtes une personne autonome, polyvalente et minutieuse? Vous êtes reconnu(e) pour efficacité? Vous êtes donc le(la) candidat(e) idéal(e). Appliquez dès maintenant pour joindre les rangs d’une équipe gagnante!

Principales fonctions

À titre de manœuvre d’atelier vous aurez à :

- Fabriquer les conduits de ventilation selon les spécifications et la formation donnée.

- S’assurer que l’atelier de fabrication reste propre et organisé en tout temps.

- Aider les ferblantiers dans l'exécution de leurs travaux respectif.

- Contribuer à l’équipe de fabrication et donner un bon rythme de production.

- Assurer que les pièces sont bien identifiées au bon projet.

- Effectuer des livraisons sur les chantiers.

- Effectuer toutes autres tâches connexes à la bonne productivité de l’atelier.

Les fonctions énumérées ci-dessus sont sommaires et indicatives. Il ne s’agit donc pas d’une liste complète et détaillée des activités qui seront réalisées par la personne occupant le poste.



Exigences et conditions de travail

- Emploi régulier à temps plein de 40 heures par semaine.

- Horaire de travail de jour, du lundi au vendredi.



Afin d’occuper le poste de manœuvre d’atelier, la personne que nous recherchons doit :

- Être habile de ses mains.

- Avoir un permis de conduire en règle.

- Avoir des compétences à titre d’aide-ferblantier et/ou le désir d’apprendre.

- Avoir de l’expérience dans le domaine de la construction est également un atout fort considérable.

- Avoir ses cartes de sécurité sur les chantiers est un atout.

À quel moment pourriez-vous vous joindre à nous? Dès maintenant.

Rémunération et avantages distinctifs

Chez CAMEC, nous vous offrons :

- Un emploi permanent.

- Un horaire qui vous permet de terminer à midi tous les vendredis.

- Quatre (4) semaines de vacances annuelles dont 2 rémunérées.

- Une équipe dynamique et une entreprise où il fait bon travailler.

Lieu de travail: St-Anaclet-de-Lessard, Québec

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à rh@camec.ca

Prière de noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.