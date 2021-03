Mécanicien de machinerie lourde

Le titulaire du poste devra démonter et remonter des composantes hydrauliques telles que moteur, cylindre, rotor et pompe hydraulique en plus de faire la réparation sur certaines machines forestières.

PROFIL

3 ans d’expérience dans le domaine ou domaine connexe

Connaissance en composante hydraulique;

Connaissance en électricité;

Débrouillard et facilité d’apprentissage;

Détenir un permis de conduire classe 5;

Disponible rapidement.

HABILITÉES PROFESSIONNELLES

Vous avez le souci du travail bien fait, faites preuve d’autonomie en plus d’une excellente capacité à travailler en équipe.

Vous avez à cœur la qualité du service à la clientèle et de bonnes capacités à établir des relations interpersonnelles.

Vous aimez relever de nouveaux défis chaque jour ainsi que faire la conception de nouveaux projets.

AVANTAGE SOCIAUX:

Fond de pension et club social avec cotisation de l’employeur

Certain équipement fourni

Prime référencement employé

Faites parvenir votre candidature à Mariève Michaud Lavoie, Directrice Générale services@mecanomobilerl.com

311 route 132 est, Amqui, Qc, G5J 2B5

418-629-8111