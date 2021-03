MÉCANICIEN INDUSTRIEL / MANŒUVRES

Tu es une personne manuelle et débrouillarde ? Tu aimes travailler en équipe ? Tu as des compétences en soudure et mécanique ?

Charbon de Bois Franc Basques établi à St-Mathieu-de-Rioux produit du charbon naturel depuis plus de 40 ans est actuellement à la recherche d’un MÉCANICIEN INDUSTRIEL afin de compléter son équipe.

Tu as une bonne forme physique ? Tu aimerais avoir la possibilité de travailler tes 40 HEURES SUR 4 JOURS et de faire du TEMPS SUPPLÉMENTAIRE si tu le souhaites?

Charbon de Bois Franc Basques est actuellement à la recherche de MANŒUVRES afin de compléter son équipe.

Visitez notre site web : https://www.charbonbasques.com/

Faites parvenir votre cv a : info@charbonbasques.com