Mécanicien Industriel / Mécanicienne Industrilelle - Bois CFM

MÉCANICIEN INDUSTRIEL / MÉCANICIENNE INDUSTRIELLE

(2 postes permanents temps plein)

Bois CFM, fabriquant des composantes de palettes, est une usine à la fine pointe de la technologie ayant une ligne de sciage innovante et optimisée avec des innovations qui n’ont aucun comparable dans l’industrie. Avec son projet d’investissement majeur en 2019, Bois CFM a confirmé sa détermination à assurer des emplois durables et de qualité pour les années à venir.

Votre défi :

Le titulaire du poste est responsable du fonctionnement adéquat de toutes les machines sur le site de l’usine en accomplissant l’entretien, les réparations et les améliorations de toute la machinerie. Il effectue l’entretien préventif, la soudure et le montage, la plomberie et l’électricité sommaire. Il s’assure de diminuer les temps d’arrêt de la production, de développer des équipements toujours plus performants et de faire fabriquer les morceaux s’y rattachant.

Votre profil :

Tu as étudié dans le domaine mécanique et/ou avez toutes autres formations ou expériences pertinentes ;

et/ou avez ou ; Tu as des connaissances de l’industrie du sciage et/ou manufacturière (atout);

Pourquoi choisir Bois CFM :

Profiter de la qualité de vie qu’offre le Bas-St-Laurent (plein air, chasse, pêche, etc.)

qu’offre le (plein air, chasse, pêche, etc.) Maintenir et créer des emplois durables et de qualité , stimuler l ’implication de ses membres, adopter les meilleures pratiques de gestion et des technologies innovantes, voilà la vision de Bois CFM.

, stimuler l de ses membres, adopter les et des voilà la de Salaire compétitif et conditions avantageuses (Horaire flexible à déterminer).

et conditions avantageuses (Horaire à déterminer). Poste de 45 heures /semaine. Possibilité de faire des heures supplémentaires.

N. B. : Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d'alléger le texte

Envoyez votre C.V. avant le 23 mars 2022 à l’attention de Marie-Christine Lévesque, directrice des ressources humaines

Courriel : rh@coopfm.ca

Télécopieur : (418)756-3146

Courrier : 810, route 132. Ste-Florence (Qc) G0J 2M0