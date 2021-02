Mécanicien / mécanicienne

Rimouski Mitsubishi est à la recherche d’un mécanicien, ou s’il y en a une qui souhaite briser le plafond de «pan à huile», une mécanicienne. On aimerait trouver la perle rare qui sait exactement quel est le bobo lorsqu’on lui dit : «Il fait comme tching, kachik en avant à gauche». Nos véhicules sont des petites merveilles d’ingénierie sur quatre roues. On pense qu’en ouvrant les tiroirs du coffre à outils du candidat idéal on y retrouve des clés bien rangées en ordre croissant, ou décroissant, on n’est pas regardant là-dessus, mais certainement pas tout en tapon. Bref, on cherche un mécanicien qui œuvre avec précision et souci du détail, un chiropraticien du tuyau d’échappement et non un ramancheur de la ligne d’«exhaust». Quelqu’un qui peut faire un changement d’huile les yeux fermés, mais qui préfère le faire les yeux ouverts parce qu’il aime le travail bien fait.

Responsabilités

Écouter, interpréter et traduire en langage mécanique les descriptions de son que peut faire un véhicule qui a besoin de réparation;

Vérifier les commandes et discuter avec les surveillants des travaux à exécuter;

Observer le fonctionnement des moteurs en marche et procéder à des essais routiers;

Vérifier les éléments et les circuits des véhicules à l’aide d’appareils de diagnostic pour repérer et identifier les défectuosités;

Essayer les systèmes réparés et les régler selon les spécifications de bon fonctionnement du fabricant;

Discuter avec les clients des travaux à effectuer, de l’état général des véhicules et des réparations à venir;

Procéder à des entretiens périodiques tels que vidange d’huile, lubrification et mise au point;

Repérer, analyser et effectuer différentes opérations comme le réglage, la réparation ou le remplacement de différentes pièces mécaniques, des circuits d’alimentation en carburant, des dispositifs de freinage, des mécanismes de direction et de suspension, des moteurs et des groupes propulseurs, des systèmes d’échappement et des dispositifs antipollution, des systèmes de climatisation et de régulation de température de l’habitacle, et des systèmes électriques et électroniques. En gros, savoir trouver le bobo, quel qu’il soit, et le guérir.

Qualifications et prérequis

On dit qu’avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. On vous a déjà mentionné la liste de responsabilités, si vous pouvez répondre oui à chacun des éléments de la liste qui suit, on peut penser que vous avez de grands pouvoirs.

DEP en mécanique automobile;

Permis de conduire valide. C’était pas des blagues le bout «procéder à des essais routiers»;

Capacité à travailler sous pression avec des échéanciers serrés;

Rigueur, organisation, débrouillardise;

Autonomie. On parle ici d’être capable de fonctionner par soi-même et non du nombre d’heures que vous pouvez faire après avoir bu un café;

Vous êtes un joueur d’équipe;

Vous n’avez qu’une parole et c’est pour ça que vous respectez vos engagements;

Vous maîtrisez les logiciels de diagnostic;

Vous êtes le Charles Tisseyre de la mécanique, capable d’expliquer un problème complexe de manière simple et compréhensible pour les clients;

Connaissance des schémas électriques.

Avantages Rimouski Mitsubishi

Poste ouvert dès maintenant;

Poste permanent, à temps plein;

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h;

Programme d’assurances collectives (trois mois après l’embauche);

Régime de retraite;

Reconnaissance des années de service. (Plus que juste une carte signée par vos collègues.);

Congés de maladie payés;

Rabais des employés;

Formation continue offerte par Mitsubishi.

Si vous souhaitez vous joindre à une équipe dynamique, représenter une marque reconnue et avoir la chance de jouer avec des véhicules hautement technologiques, ce poste est pour vous.

Faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à sbeaulieu@rimouskimitsubishi.com. Seules les candidatures retenues seront convoquées en entrevue.