Les Entreprises A&D Landry inc. est une entreprise familiale depuis plus de 60 ans, spécialisée dans l’excavation, installation de fosse septique et de transport de copeaux.

Poste : Mécanicien/Mécanicienne de véhicules lourds

Minimum de 3 ans expérience

Dynamique, débrouillard et responsable

Carte de PEP obligatoire

Temps plein

Salaire entre 25,00$ et 30,00$/ heures.

Tu recherches un emploi non-routinier avec la possibilité d’appliquer tes connaissances en mécanique sur plusieurs types de véhicules?

Fais parvenir ta candidature !

Par courriel : ad_landry@globetrotter.net

Par courrier : 393 avenue Principale, Saint-Damase-de-Matapédia, G0J 2J0

Téléphone/Télécopieur : (418) 776-2080