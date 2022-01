Moisson Vallée Matapédia embauche !

Homme à tout faire et Commissionnaire

Moisson Vallée Matapédia, un organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire, est à la recherche d’un homme à tout faire et qui agira à titre de commissionnaire.

Poste permanent 35h/semaine.

Du lundi au vendredi, de jour.

Deux semaines payées pour le temps des fêtes.

Une pause de 4 semaines en été et autres avantages.

Salaire entre 18$ et 25$ l'heure.

Doit posséder un permis de conduire.

Très bonne capacité physique, charge lourde à soulever.

Faites parvenir votre CV à Brigitte Pellerin

moissonvallee@globetrotter.net 54 rue du Pont, Amqui.

418-629-1331