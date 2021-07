Travailler chez Motion Canada, c’est travailler en partenariat –avec nos équipes, nos fournisseurs et nos clients. Nous déployons énormément d’efforts pour offrir ce type de culture et d’avantages qui font que cette expérience est bien plus qu’un simple emploi –vous travaillerez en partenariat avec la plupart des hommes et des femmes les plus talentueux qui font avancer notre industrie. Nous nous plaisons à croire que nous sommes des vrais gens possédant une véritable expertise. Mais assez parlé de nous.



Vous êtes assez futé, possédez de solides compétences techniques et de communication, une forte volonté d’apprendre et de travailler en partenariat avec d’autres dans un environnement de ventes axé sur la collaboration. Vous êtes un touche-à-tout; vous assurez un service à la clientèle à votre équipe et à nos clients, vous emballez et livrez des commandes (vous irez parfois les livrer en main propre) et vous maintenez l’entrepôt propre, sécuritaire et bien organisé. Vous aimez que tout soit méthodique et régulier, mais vous êtes conscient que le travail et parfois ponctué d’urgences et de crises, et vous savez comment vous en sortir!



QUI VOUS ÊTES

Soumettez votre CV à careers.motion-canada.caet pensez à :

•Vos objectifs d’apprentissage et de développement

•Votre définition de l’esprit d’équipe et de l’intégrité



PRÊT À DEVENIR UN PARTENAIRE?

Vous aiderez votre équipe et nos clients en assurant le suivi des stocks, en classant les produits et en supervisant les livraisons et les expéditions. Vous êtes organisé, minutieux et suffisamment fort pour déplacer des boîtes et utiliser de la machinerie lourde. Mais vous êtes surtout un joueur d’équipe désireux d’aider de toutes les façons possibles!

Vous relèverez du superviseur de l’entrepôt, et sous sa supervision :

•Vous épaterez les clients et votre équipe avec votre attitude positive

•Vous assurez le maintien d’un entrepôt propre, sécuritaire et bien organisé

•Vous assurerez la réception et le retour des livraisons et ferez le compte de tous les articles

•Vous trierez et entreposerez les stocks, et remballerez les articles à expédier ailleurs (dans les succursales ou chez les clients)

•Vous entrerez les articles reçus dans le système informatique afin qu’ils soient disponibles pour les clients

•Vous regarnirez les tablettes avec de nouveaux articles et assurerez le maintien de l’organisation des produits à l’aide des codes MINO établis

•Vous livrerez parfois des articles en mains propres au client et traiterez les ventes au comptoir et les factures pour les clients

•Vous développerez vos compétences et ferez progresser votre carrière grâce à des cours et à des activités de développement personnel et professionnel

•Vous partagerez vos idées géniales, apprendrez de vos erreurs, et demanderez de l’aide et donnerez un coup de main lorsque nécessaire