Opérateur de pelle mécanique + banque de candidats

Les Excavations Léon Chouinard et Fils établit dans la Mitis et Rimouski depuis 45 ans sont à la recherche d’un Opérateur de pelle mécanique avec expérience dans le terrassement et aqueduc/égout.

Nous aimerions également combler notre banque de candidats pour les postes suivants; Arpenteur, manœuvre spécialisé en aqueduc/égout, opérateur de tracteur, opérateur de camion Hors route ou de fardier et camionneur de camion à benne.

Veuillez nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante; info@exclc.com