Ouvrier ou ouvrière de production

ConceptMAT a développé une expertise de pointe dans le domaine de la construction en préfabrication de murs, poutrelles, ferme de toit et autres éléments de structure en bois pour différents secteurs (résidentiel, commercial, industriel et agricole). Les produits sont conformes aux normes de l’industrie et du code national du bâtiment. Les projets dont l'architecture représente un plus grand défi sont nombreux dans l’usine.

Tu es à la recherche d’une stabilité d’emploi?

Tu aimes apprendre?

Tu es habile de tes mains?

Tu es un fan des outils?

Cette offre pourrait t’intéresser!

Principales fonctions

Du côté de la fabrication de plancher :

En tant qu’ouvrier(ère) tu pourras développer une multitude d’habiletés dans la fabrication de différents matériaux.

Une tâche simple à première vue, mais qui est essentielle sera de prendre les mesures nécessaires pour ensuite effectuer la coupe.

Tu auras aussi à couper les lisses de planchers et par la suite assembler les planchers. Il y aura aussi l’installation des blocs de levage et de soutien pour les planchers.

Du côté de la fabrication des murs:

Pour ce qui est de ce secteur, tu auras à assembler et scier différentes composantes dans la fabrication de murs.

Tu auras besoin de tes bras pour transporter à l’aide de ponts roulants les murs lorsque la construction sera terminée.

Tu effectueras la vérification des ouvertures des portes et des fenêtres afin d’obtenir les mesures, parce qu’il est important que le produit final soit exactement comme le client le souhaite.

Puisqu’au Québec nous avons un hiver très froid, il est important que nos clients isolent à la perfection leur habitation. C’est pourquoi tu auras à installer de la laine ou injecter de l’uréthane dans les murs, par la suite installer le pare-air, pare-vapeur et effectuer le lattage des murs.

Du côté de la fabrication des poutrelles:

Pour la fabrication des poutrelles, tu devras préparer le modèle et les plaques comme sur les plans qui te seront transmis.

Tu auras aussi à opérer la presse à poutrelle et empiler les poutrelles selon les directives.

Te reconnais-tu? :

Tu es une personne minutieuse;

Tu aimes effectuer diverses tâches manuelles;

Tu aimes connaître et comprendre tous les procédés sur les doigts de la main;

Tu as une bonne capacité physique.

Exigences :

Aimer travailler le bois;

Aimer le travail d’équipe;

Aimer réaliser des projets de construction

DEP en charpenterie menuiserie sera considéré comme un atout.

Voici ce que nous t’offrons comme conditions de travail :

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (40heures semaine) 9 mois par année;

Ton horaire sera du lundi au jeudi de 7h à 17h et vendredi de 7h à 12h;

Possibilité de faire du temps supplémentaire à temps et demi lorsque nécessaire.

Faites parvenir votre candidature à

Pascal Fournier

ConceptMat

418-562-4973, poste 8415

pascal@conceptmat.com