Paie Informatique Supervision de Production

Chez Uniboard, usine de Sayabec, on t’offre la possibilité de travailler à la création et au développement de produits novateurs. Vous détenez un savoir-faire au niveau de la paie et aimeriez intégrer une entreprise établie dans la région? Nous vous offrons des conditions concurrentielles et des défis quotidiens! Joins-toi à notre équipe dynamique

Poste temps plein, possibilité de télétravail 3 jours/ semaine.

Vos habiletés sont plutôt du côté de l’informatique , de la supervision ou de la production, postulez au recrutement.sy@uniboard.com ou consultez la section carrière au www.uniboard.com nous avons des opportunités pour vous.