Plomberie St-Pie-X recherche un Soudeur/soudeuse - commis à la fabrication !

Soudeur/soudeuse - commis à la fabrication

Appellation d'emploi: soudeur/soudeuse

Nombre de postes: 1

Adresse du lieu de travail : 445 Rue Jean-Marie-Leblanc, Rimouski, Québec, Canada, G5M1A6

Employeur: PLOMBERIE SAINT-PIE X INC.

Site web: www.plomberiestpiex.com

Description de l'entreprise

Entreprise familiale basée à Rimouski spécialisée dans le domaine de la plomberie, du chauffage et de la protection incendie oeuvrant depuis 1960 à l'est de Québec et au Nouveau-Brunswick. La 3e génération est en place depuis maintenant plus de 10 ans, et poursuit sa croissance tout en conservant la culture familiale. Notre équipe est jeune, dynamique et expérimentée; nos employés allient brillamment savoir-faire et coeur à l'ouvrage, le tout dans le but de toujours offrir le meilleur service possible dans tous nos secteurs d'activité (résidentiel, commercial & institutionnel).

Description de l’offre d’emploi

Notre équipe jeune et dynamique est à la recherche d'une personne polyvalente, motivée et ayant un bon esprit d'équipe pour combler un poste clé en entrepôt.

Tu es soudeur et recherche un travail non routinier dans lequel tu auras l'occasion d'accomplir des tâches variées ? Ce poste est pour toi !

Tâches et responsabilités

Sous la supervision des directeurs de département et du chargé de projet, assurer la production des matériaux et pièces devant être acheminés sur les chantiers.

Effectuer les travaux de soudure nécessaires à la production (entre 30 et 40% de la tâche)

Exécuter la fabrication de tuyauterie et raccords selon les plans, montages et demandes des responsables

Assurer la réparation de l'outillage lorsque possible

Appuyer le responsable d'entrepôt dans ses tâches au besoin (manutention, classement, etc.)

Habiletés et pré-requis

Connaissances & habiletés en soudure

Bonne forme physique

Posséder des habiletés manuelles polyvalentes

Être en mesure d'opérer un chariot élévateur et un pont roulant

Permis de conduire classe 5

Conditions

40 heures / semaine de jour (aménagement d'horaire flexible, peut être sur 4 jours si désiré)

Salaire à discuter selon expérience, compétences et échelle en vigueur

Avantages sociaux complets, incluant participation de l'employeur au régime de retraite

Formations

Diplôme d’études secondaires (DES), Ne s'applique pas - Ne s'applique pas

Diplôme d'études professionnelles (DEP), Métallurgie - Soudage - Montage

Compétences

Assiduité et ponctualité

Capacité à travailler en équipe

Polyvalence

Langues

Français parlé - Moyen

Français écrit - Faible

Type d’emploi: Temps plein

Horaire: Jour

Disponibilités: Semaine

Salaire minimal: 20.00$

Base salariale: Horaire

Nombre d'heures: 40 heures

Date de début d'emploi: 30 mai 2022

Expérience:1 à 2 ans

Durée d'emploi: Permanent

Type d'offre: Régulier

Personne à contacter

Karine Jean

Courriel: adm@plomberiestpiex.com

Pour postuler