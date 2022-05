Plomberie St-Pie-X recherche une Adjoint(e) à la réception !

Adjoint(e) à la réception

Appellation d'emploi: secrétaire-réceptionniste

Nombre de postes: 1

Adresse du lieu de travail: 445 Rue Jean-Marie-Leblanc, Rimouski, Québec, Canada, G5M1A6

Employeur: PLOMBERIE SAINT-PIE X INC.

Site web: www.plomberiestpiex.com

Description de l'entreprise

Entreprise familiale basée à Rimouski spécialisée dans le domaine de la plomberie, du chauffage et de la protection incendie oeuvrant depuis 1960 à l'est de Québec et au Nouveau-Brunswick. La 3e génération est en place depuis maintenant plus de 10 ans, et poursuit sa croissance tout en conservant la culture familiale. Notre équipe est jeune, dynamique et expérimentée; nos employés allient brillamment savoir-faire et coeur à l'ouvrage, le tout dans le but de toujours offrir le meilleur service possible dans tous nos secteurs d'activité (résidentiel, commercial & institutionnel).

Description de l’offre d’emploi

Notre équipe dynamique est à la recherche d'une personne déterminée, vive d'esprit et motivée pour combler un poste clé à la réception de nos bureaux.

Tu raffoles des journées bien remplies où se mélangent service à la clientèle et tâches administratives ? Il se pourrait bien que tu sois la personne que nous cherchons !

Une ambiance de travail agréable, décontractée et une équipe ultra sympathique t'attendent. Peu/pas d'expérience mais une grande volonté de mettre à profit tes qualités interpersonnelles ? Il nous fera grand plaisir de te rencontrer.

Tâches et responsabilités

Sous la supervision de la directrice générale, assurer un contact professionnel et efficace avec la clientèle tout en collaborant étroitement avec les membres du personnel et en effectuant diverses tâches administratives et de classement.

Recevoir, acheminer, filtrer et traiter les demandes reçues de la part des clients, fournisseurs et employés que ce soit par téléphone ou au comptoir

Effectuer diverses tâches reliées aux comptes payables (traitement et entrée de données)

Assurer le classement, le traitement et la rédaction de divers documents

Épauler l'adjointe aux projets et la directrice générale dans leurs tâches

Habiletés & pré-requis

Entregent & travail d'équipe

Rigueur dans l'exécution des tâches

Excellente capacité d'adaptation et d'apprentissage

Sens de l'organisation et de gestion des priorités

Connaissances de la suite Office

Maîtrise de la langue française (oral et écrit)

Bases en anglais un atout

Conditions

40 heures / semaine de jour (aménagement d'horaire à discuter, possibilité de congé le vendredi après-midi)

Salaire à discuter selon expérience, compétences et échelle en vigueur

Avantages sociaux complets, incluant participation de l'employeur au régime de retraite

Date d'entrée en poste flexible à compter du 16 mai 2022

Formations

Diplôme d’études secondaires (DES), Ne s'applique pas - Ne s'applique pas

Langues

Français parlé et écrit - Élevé

Anglais parlé - Moyen

Anglais écrit - Faible

Type d’emploi: Temps plein

Horaire: Jour

Disponibilités: Semaine

Salaire minimal: 19.00$

Base salariale: Horaire

Nombre d'heures: 40 heures

Date de début d'emploi: 30 mai 2022

Expérience: Un atout

Durée d'emploi: Permanent

Type d'offre : Régulier

Personne à contacter : Karine Jean

Courriel: adm@plomberiestpiex.com

Pour postuler