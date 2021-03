Les Chevrons Bélanger, établie à St-Ulric, réalise depuis 17 ans des projets résidentiels, commerciales et agricoles, pour vous offrir des produits de qualité. L'entreprise est en grande expansion.

Plusieurs postes sont disponibles : 5 menuisiers, 10 manœuvres et apprentis menuisiers et 2 estimateurs/dessinateurs et un poste de superviseur des opérations.

Postes temps plein, salaires à discuter, expérience et acquis reconnus.

Faites parvenir votre candidature à : chevronsbelanger@globetrotter.net