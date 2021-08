Votre restaurant A&W du boulevard René Lepage est à la recherche d’employés à temps plein et temps partiel du lundi au vendredi, matin et jour, et de temps partiel le samedi et dimanche.

Plusieurs postes sont disponibles:

au comptoir et à la caisse

et à la en cuisine

de plus nous recherchons un ou une assistante gérante aux caisses, de jour.

Nous vous offrons un salaire très compétitif des assurances collectives un rabais de 50% sur les repas A&W ainsi qu’un uniforme fourni.

Faites parvenir votre cv a awcentreville@gmail.com

Joignez-vous à l’équipe du A&W du boulevard René Lepage ! Une équipe formidable pour un travail valorisant !