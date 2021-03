Pompiers ou pompières à temps partiel

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité des officiers du Service de sécurité incendie, le pompier à temps partiel assume des périodes de garde externe et participe aux opérations de lutte contre les incendies. Il participe à l’application des différents programmes de prévention, de même qu’à l’entretien des casernes, des véhicules et des équipements utilisés en cas d’incendie et au cours de diverses interventions d’urgence. Il peut aussi être appelé à agir dans toutes autres situations d’urgence relevant du Service de sécurité incendie.

Concours numéro 1012

Fermeture de l'offre : 26 mars 2021

Exigences de l’emploi

Être âgé d’au moins 18 ans;

Détenir un diplôme d’études secondaires;

Être en bonne condition physique;

Être disponible selon des horaires variables;

Démontrer de bonnes aptitudes pour le travail en équipe;

Avoir la capacité d’intervenir lors de situations d’urgence et d’effectuer des tâches avec précision et rapidité;

Détenir un permis de conduire de classe 4A ou être en mesure de l’obtenir;

Résider sur le territoire de la Ville de Rimouski ou dans un rayon de quinze (15) kilomètres du poste de sécurité incendie situé au 11, rue Saint-Laurent Ouest.

Conditions de travail

Les candidats retenus devront s’engager à suivre la formation de Pompier 1 et Pompier 2 selon les modalités et les délais prévus par le Service. Cette formation est rémunérée et sera offerte par la Ville de Rimouski puisque celle-ci est reconnue comme un centre de formation accréditée. De plus, les personnes désirant poursuivre leur formation jusqu’à l’obtention du DEP en intervention en sécurité incendie pourront aussi le faire à Rimouski.

Ce défi vous intéresse? Mettez à votre agenda notre rencontre d’information obligatoire qui se tiendra de façon virtuelle le mercredi 24 mars à 19 heures.

POSTULER EN LIGNE ICI : https://rimouski.ca/ville/administration/emplois/pompiers-temps-partiel