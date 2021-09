Poste en marketing et gestion des réseaux sociaux

Le Groupe D’Astous est le spécialiste du recouvrement de plancher, de la peinture, des appareils de plomberie et de la décoration dans l’Est-du-Québec et vous offre maintenant 5 points de vente pour mieux vous servir, soit à Rimouski (2), Rivière-du-Loup, Baie-Comeau et Gaspé. Il s’agit de plus de 150 employés, principalement dans la vente au détail et la pose, autant pour le secteur résidentiel que commercial.

Principales responsabilités :

Collaborer à la conception et à la réalisation du plan de communication ;

Développer et assurer la gestion reliée à la production du matériel promotionnel et faire les suivis auprès des fournisseurs ;

Coordonner le placement publicitaire et assurer le suivi des ententes ;

Contribuer à la rédaction, à la création et la production des documents d’information, du rapport annuel et du contenu promotionnel ;

Participer à la mise à jour du site web et apporter sa collaboration au développement de contenu pour les médias sociaux ;

Participer à l’organisation des événements spéciaux ;

Accomplir toute autre tâche connexe pour le bon fonctionnement de l’entreprise.



Compétences et profil recherché :

Posséder une expérience pertinente dans le marketing ;

Être en mesure de travailler en équipe ;

Être autonome et assidu ;

Posséder d’excellentes habiletés de communication et une bonne capacité d’écoute ;

Être courtois et axé sur le service à la clientèle ;

Avoir un intérêt pour le domaine de la décoration.

La personne retenue assurera des tâches liées à la promotion des services offerts dans différents départements, à la distribution, à l’événementiel et tout autre projet et ce, sous la responsabilité de la direction du Service des communications et du marketing. Il ou elle participera à la réalisation des projets et des activités en regard des objectifs et du plan d’action de l’entreprise, le tout en collaboration avec les partenaires, collaborateurs, employé(e)s.

Rémunération :

Taux horaire / salaire annuel : À discuter selon l’expérience.

Horaire et lieu de travail :

Temps plein

Beaulieu Décor Rimouski

Faites parvenir votre curriculum vitae en personne ou à l’adresse suivante :

Beaulieu Décor

À l’attention de Amélie Jutras

385, 2e rue Est, Rimouski (Québec) G5L 2G4

administration@beaulieudecor.com