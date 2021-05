Postes de préposés et assistants-gérants

Plusieurs postes à combler dans les Couche-Tard de Baie-Comeau, Forestville, Rimouski et Matane!

Nous sommes à la recherche de préposés au service à la clientèle (poste temps plein et temps partiel, de jour, de soir et de nuit), de préposés séniors et d’assistants-gérants.

Tu es dynamique, tu as le client à cœur, tu aimes l’action et tu souhaites grandir au sein de la grande famille de Couche-Tard?

Viens nous rendre visite directement en magasin ou texte-nous au 97211 pour postuler!

On a vraiment très hâte de te rencontrer!

Plusieurs avantages de venir travailler chez nous!

Ambiance familiale;

jusqu’à 20% de rabais sur presque TOUT en magasin;

programme de bourses d’études offrant jusqu’à 1000$ par année*;

opportunités d’avancement au sein de l’entreprise;

journées de congé mobiles;

programme de reconnaissance des années de service;

*Certaines conditions s’appliquent.