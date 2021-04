préposé/préposée à l'entretien de terrains

Vertdure Bas-Saint-Laurent - http://vertdure.ca

Lieu de travail

478 rue des Façonniers

Rimouski (Québec)

G5M1S8

Précisions sur le lieu de travail : Rimouski et les environs

Principales fonctions

TU VEUX TRAVAILLER À L'EXTÉRIEUR, tu es en forme physiquement, honnête et responsable, Vertdure recherche des personnes comme toi pour l'entretien des terrains de ses clients. Le travail consiste à l'épandage d'engrais, l'arrosage des mauvaises herbes et des insectes nuisibles ainsi que l'aération du sol. 40h par semaine, du lundi au vendredi. Formation complète offerte par Vertdure. Salaire entre 18.00$ et 20.00$ de l'heure selon expérience.

Exigences et conditions de travail

Niveau d'études : Secondaire

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout

Description des compétences : Personne en forme physiquement, responsable, honnête et qui aime le travail bien fait.

Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français

Salaire offert : selon expérience de : 18,00$ à : 20,00$ - de l'heure

Nombre d'heures par semaine : 40,00

Conditions diverses : Horaire de 6h30 à 16h du lundi au vendredi. Formation complète offerte par l'entreprise.

Statut d'emploi : saisonnier

temps plein

jour

Durée de l'emploi : 4 à 6 mois

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-05-01

Communication

Nom de la personne à contacter : Michel Ouellet (propriétaire)

Moyen(s) de communication : téléphone : 418-725-3513

courriel (courrier électronique) : mouellet@vertdure.com

