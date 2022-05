Réfrigération BD Chaleur inc est à la recherche de 3 frigoristes (2 compagnons, 1 apprenti)

Réfrigération BD Chaleur inc établie dans la région de la Baie des Chaleurs (Gaspésie) depuis 1994 est à la recherche de 3 frigoristes (2 compagnons, 1 apprenti).

Effectuer les tâches de frigoriste compagnon selon la convention collective en vigueur. Réparer, vérifier, et mettre en marche des systèmes de climatisation, de réfrigération, chambres froides et congelées, machines à glace, etc. S’assurer du bon déroulement des travaux. S’assurer que les délais prescrits pour un appel de service soient respectés.

Le salaire est géré par la convention collective CCQ selon la période d’apprentissage. Posséder des cartes de compétences en tant que frigoriste. Parler l’anglais serait un atout.

Demandez Maxime au 418-752-4828

Avantages :

•Vivre dans un cadre enchanteur et calme loin de la frénésie des grands centres.

•Être près de la nature (la rivière Bonaventure : une des 5 plus limpide au Canada)

•Canot, kayak, chasse, pêche, vélo, etc