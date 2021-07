Représentant des ventes

LA COOP PURDEL, coopérative employant près de 325 personnes, est à la recherche d’une ou d’un candidat (e) afin de combler un poste de mécanicien pour ses succursales New Holland de Amqui et Rimouski :

Sous l’autorité du Directeur du secteur machinerie agricole, vous représentez l’entreprise auprès des clients dans le but d’effectuer la vente de machineries agricoles ainsi que de tous accessoires s’y rattachant. Vous informez les clients des services offerts, effectuez de la prospection et vous assurez de la satisfaction générale de la clientèle. Vous appliquez également toutes les méthodes et pratiques de promotion et de publicité autorisées afin de favoriser l’expansion des ventes.

Il s’agit d’un poste permanent, basé à Rimouski. La personne devra toutefois partager son horaire entre le garage de machinerie de Rimouski et de Amqui.

Programme de commissions ou primes au rendement offert.

Profil recherché :

Formation en vente accompagnée d’une solide expérience

Bonnes connaissances en équipement et mécanique agricole

Sens de l’organisation

Autonomie

Souci du service à la clientèle

Esprit d’équipe

Ce défi vous intéresse et vous croyez correspondre au profil? Vous désirez joindre les rangs d'une organisation en pleine croissance, offrant des défis intéressants, un milieu de travail stimulant, une rémunération concurrentielle ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux ? Faites parvenir votre candidature à l'attention de :

Madame Ariane Parent, CRHA

Conseillère en ressources humaines, La Coop Purdel

155, Louis-Joseph-Plante, Rimouski (Québec) G0L 1B0

Site web : www.purdel.qc.ca

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.